أوكرانيا: إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية على 16 بلدة في خيرسون

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الاثنين، أن 9 أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 16 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن من بين البلدات التي استهدفتها القوات الروسية أنتونيفكا وكوميشاني وبيرفومايسكي وبريدنيبروفسكي وسادوف وكيزوميس وستانيسلاف وشيروكا بالكا وفيليتينسكي وبيريسلاف ونوفوبيسلاف وأولهيفكا وبورهنكا وتياهينكا وخيرسون؛ حيث تعرضت جميعها لنيران الجيش الروسي وغارات جوية".

وأضاف أن القوات الروسية ضربت منشأة حيوية للبنية التحتية ومؤسسة تعليمية ومطبعة ومتجرًا ومقهى ومحطة خدمة ومبنيين سكنيين وأربعة منازل، كما لُحقت أضرار بالمباني الملحقة والجراجات والسيارات الخاصة.

"الدفاع الروسية" تعلن تدمير 58 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت ليلاً 47 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيرة فوق مقاطعة بيلجورود ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيرات فوق كوبان"، مضيفة أنه "تم تدمير سبعة عشر طائرة دون طيار فوق البحر الأسود وبحر آزوف".