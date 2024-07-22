بلينكن: بايدن استعاد قيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرئيس جو بايدن استعاد قيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وحقق إنجازات تاريخية كرئيس للبلاد.

وقال بلينكن ـ في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين "لقد كان ولا يزال شرفا في حياتي أن أعمل لدى الرئيس جو بايدن على مدار الـ 22 سنة الماضية، وأتطلع إلى البناء على سجل الرئيس بايدن خلال الأشهر الستة المقبلة".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس أنه لن يترشح في الانتخابات الأمريكية، معلنا تأييده لترشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية .

الرئيس الفلبيني يشكر بايدن على دعمه لبلاده

قدم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للفلبين في "وقت دقيق وصعب"، وذلك عقب إعلان بايدن انسحابه من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية - في بيان نُشر على منصة إكس- إشادة ماركوس بقرار بايدن إنهاء محاولة إعادة انتخابه، واصفا إياه بأنه "إظهار للحنكة السياسية الحقيقية".

وكتب ماركوس: "نشكره على دعمه المستمر والثابت للفلبين في وقت دقيق وصعب. ونتمنى له التوفيق في بقية فترة رئاسته وفي جميع مساعيه المستقبلية".

وأعلن بايدن أمس الأحد انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، وأعلن تأييده لنائبته كامالا هاريس مرشحة للحزب الديمقراطي.

زيلينسكي يشكر الرئيس الامريكي

وجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن، على الخطوات الجريئة التي اتّخذها لدعم أوكرانيا، مرحبًا بالقرار الصعب، والقوي الذي أقدم عليه سيّد البيت الأبيض بسحبه ترشّحه لولاية ثانية.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنّ: "الوضع الحالي في أوكرانيا وفي كلّ أنحاء أوروبا ليس أقلّ صعوبة، نحن نأمل، مخلصين، من القيادة الأمريكية القوية والمستمرة أن تمنع الشرّ الروسي من النجاح عن كييف".