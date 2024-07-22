الخارجية الصينية: نتواصل مع الفلبين بشأن إدارة الوضع في جزيرة "رنآي جياو"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الصينية، التواصل مع الفلبين؛ بشأن إدارة الوضع في جزيرة "رنآي جياو" الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وفقا لوكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ "أجرينا حديثا سلسلة من التشاورات مع الفلبين بشأن إدارة الوضع في رنآي جياو، وتوصلت إلى ترتيب مؤقت بشأن إعادة الإمداد الإنساني للضروريات المعيشية، كما اتفقنا على إدارة الخلافات بشأن القضايا البحرية والعمل على خفض التصعيد في بحر الصين الجنوبي على نحو مشترك".

وشدد المتحدث على أن "رنآي جياو" جزء من "نانشا تشيونداو" الصينية، وأن بلاده تتمتع بالسيادة عليها وباقي نانشا تشيونداو وكذلك المياه المجاورة لها.

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضع الحالي.. صرحت الصين علنا بموقفها المبدئي الذي يتكون من 3 نقاط، وهي الإبقاء على سفينتها الحربية في "رنآي جياو" لعقود متتالية، حيث إن الفلبين تنتهك بذلك سيادة الصين، إضافة إلى إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، خاصة المادة رقم 5 التي تنص على أنه ينبغي الإبقاء على الجزر والشعاب المرجانية غير المأهولة على وضعها ولا بناء فيها.. ومواصلة مطالبة الفلبين بسحب سفينتها الحربية واستعادة وضع "رنآي جياو" المتمثل في عدم استضافة أي أفراد أو مرافق.

وأشارت إلى أنه من الآن حتى سحب السفينة الحربية بعيدا.. إذا احتاجت الفلبين إلى إرسال ضروريات المعيشة إلى الأفراد المقيمين على السفينة، فإن الصين مستعدة للسماح بهذا في إطار الروح الإنسانية إذا أبلغت الفلبين الصين مسبقا، وبعد إجراء عملية التحقق في الموقع وستراقب الصين عملية إعادة الإمداد بأكملها.. وإذا كانت الفلبين سترسل كمية كبيرة من مواد البناء إلى السفينة الحربية وحاولت بناء مرافق ثابتة أو موقع دائم، فإن الصين لن تقبل ذلك بكل تأكيد وستوقفه بحزم بما يتوافق مع القانون واللوائح من أجل التمسك بسيادة الصين وقدسية إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.