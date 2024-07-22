الرئيس الصربي: الغرب يستعد لصراع عسكري مباشر مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (د ب أ)

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، إن الدول الغربية مشغولة حاليا بالاستعداد النشط للدخول في صراع مباشر مع روسيا.

وقال فوتشيتش لقناة "بينك تي في" إن "الغرب يفضل شن حرب عن بعد، من خلال طرف آخر، ومن خلال استثمار الأموال، وما إلى ذلك، لكن الدول الغربية في الوقت الحالي ليست مستعدة (لصراع مباشر مع روسيا)"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف الرئيس:"هل ستكون الدول الغربية جاهزة؟ إنها ليست جاهزة الآن، لكنني أعتقد أنها ستكون جاهزة، فهي تستعد بالفعل لصراع مع الاتحاد الروسي، وتستعد بشكل أسرع بكثير مما يريد البعض حدوثه، بكل معنى الكلمة."

وتابع فوتشيتش: "ندرك كيف تتحرك الدول الغربية، من خلال الاستعدادات العسكرية، وما أريد قوله إنها تستعد لصراع عسكري."