الجيش الصومالي يعلن إحباط هجومًا إرهابيًا جنوبي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - ( د ب أ )

أحبط الجيش الصومالي، صباح اليوم الاثنين، هجوماً إرهابياً شنته عناصر "مليشيات الخوارج" على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "القوات كبدت العناصر الإرهابية التي حاولت شن الهجوم الفاشل خسائر فادحة في الأرواح، كما تواصل مطاردة الفارين في الغابات".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم .