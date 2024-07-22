خاص| وقف تلقي طلبات تحويل ممارسات "الكهرباء" إلى عدادات كودية مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم وقف العمل "مؤقتًا" لاستقبال طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية؛ حيث لم يتم الإعلان رسميًّا؛ لأن الموضوع قيد الدراسة بين "الكهرباء" وبعض الجهات المعنية.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن التعليمات الواردة تتضمن ضرورة موافقة التراخيص التابعة للهيئة الهندسية على منح المواطن شهادة كي يتثنى له التقديم أو من خلال التصالح على مخالفات البناء والتقدم بخدمة عداد قانوني بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء.

ونوه المصدر بأن شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ٤ ملايين عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 4 ملايين و٣٠٠ ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة، لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحًا أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي، والمرور شهريًّا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان الانتظام في السداد.