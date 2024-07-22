روسيا تعلن تدمير عددًا كبيرًا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع القول: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ليلا 47 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيرة فوق مقاطعة بيلجورود ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيرات فوق كوبان".

وأضافت: "تم تدمير سبعة عشر طائرة دون طيار فوق البحر الأسود وبحر آزوف".