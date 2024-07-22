نتنياهو يشيد بدعم بايدن لإسرائيل خلال الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الإسرائيلية "جناح صهيون" لأول مرة متوجها إلى واشنطن، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن أمس الأحد انسحابه من السباق الرئاسي.

ويعد هذا أول تعليق علني لنتنياهو على قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من السباق الرئاسي، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال نتنياهو: "اعتزم لقاء الرئيس بايدن، الذي عرفته منذ أكثر من أربعين عاما، وستكون هذه فرصة لشكره على الجهود التي قام بها من أجل إسرائيل خلال الحرب، وعبر مسيرته الطويلة والمتميزة في العمل العام، سواء كعضو في مجلس الشيوخ أو كنائب للرئيس أو كرئيس".

وشدد نتنياهو أيضا على أهمية الحفاظ على البلدين كجبهة موحدة.

وتابع نتنياهو: "ستكون هذه أيضا فرصة لمناقشة كيفية تطوير،الأهداف المهمة لبلدينا، خلال الأشهر الحرجة القادمة، وهي – إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس، ومواجهة المحور الإرهابي التابع لإيران، وضمان عودة جميع مواطني إسرائيل، بأمان، إلى منازلهم في شمال وجنوب إسرائيل."

واستطرد بالقول: "في مثل هذا الوقت الذي تدور فيه حرب وتكتنفه حالة من الغموض، من المهم أن يدرك أعداء إسرائيل أن أمريكا وإسرائيل تقفان معا – اليوم وغدا، ودائما".