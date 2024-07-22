مطار مانشستر يحتفل بمرور عام على افتتاح الخط الجوى المباشر بين القاهرة ومانشستر

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احتفل مطار مانشستر الدولى بمرور عام على افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة ومانشستر بالمملكة المتحدة، وذلك فى ضوء التعاون المتميز بين مصر وبريطانيا والذى يعكس أواصر العلاقات فى مجال النقل الجوى وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية.

ويعد هذا الخط خطوة هامة ضمن جهود شركة مصر للطيران المستمرة فى تعزيز حركة السفر وزيادة حجم التبادل التجارى والسياحى بين مصر وبريطانيا، وبإضافة خط مانشستر إلى شبكة خطوط مصر للطيران التى تجوب العالم تسيير مصر للطيران 20 رحلة أسبوعيًا بواقع 14 رحلة إلى لندن و7 رحلات إلى مانشستر ورحلة من الأقصر إلى مطار هيثرو بلندن، مما يعطى ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة وأهم المدن البريطانية وهما لندن و مانشستر، وكانت مصر للطيران قد افتتحت خط مانشستر فى منتصف شهر يوليو الماضى 2023 بحضور جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة.

وشهد الاحتفال تقديم الهدايا التذكارية التى تحمل شعار مصر للطيران لجميع ركاب هذه الرحلة وتم التقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة مرور عام على افتتاح الخط الجديد، فى مشهدٍ يعكس عمق وأصالة العلاقات بين المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية، وكذلك استمرار التعاون والنجاحات المشتركة بين البلدين.

مطار مانشستر يحتفل بمرور عام على افتتاح الخط الجوى المباشر

احتفال بمرور عام على افتتاح الخط الجوى المباشر بين القاهرة ومانشستر