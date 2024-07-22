شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: النهضة الكبرى فى البنية التحتية توفر آلاف الفرص الاستثمارية لقطاع الصناعات الغذائية وتدعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن النهضة الكبيرة المتحققة فى البنية التحتية، خلال السنوات العشر الماضية، توفر آلاف الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال من خارج مصر وداخلها وللصناديق السيادية والشركات العالمية التى تبحث عن منطقة آمنة ومهيأة تشريعيا وعلى مستوى البنية التحتية لإقامة المشروعات والانطلاق بها إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ما تحقق على مستوى شبكات الطرق الجديدة التى تربط شرق مصر بغربها وشمالها بجنوبها وكذلك أكبر عمليات للتوسعة والإنشاءات التى حدثت فى الموانئ المصرية وربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط بشبة طرق وسكك حديدية جديدة يعتبر ثورة فى تعزيز الاتصال بين آسيا وأفريقيا وأوربا وهى المنطقة التى تمثل قلب العالم وتتركز فيها النسبة الأكبر من حركة التجارة الدولية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حققت مجموعة من الشروط شديدة الأهمية لخلق الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية فى توقيت شديد الصعوبة ، شهد نوبة من إغلاق خطوط النقل والإمدادات بسبب جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية والاشتباكات فى الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن أهم الشروط التى استطاعت الدولة المصرية تحقيقها هو تيسير سهولة الوصول إلى أماكن المشروعات وربطها بخطوط النقل والموانئ ، فقد يكون هناك وفرة في محصول ما ولكن لا نستطيع الوصول له مما يجعلنا نفقد الاستفادة منه فيصبح بلا جدوى، لذلك فإن الطفرة المتحققة فى خطوط النقل البرى والبحرى والموانئ وأماكن التخزين ، بالإضافة إلى ارتباط خطوط النقل بالأسواق وتوافر الأيدى العاملة الرخيصة، يوفر مميزات نسبية عديدة للمستثمر الراغب فى إقامة مشروعه فى مصر حاليا

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الطفرة المتحققة فى البنية التحتية تفتح أفاق وفرص إلى شركات القطاع الخاص للدخول في عمليات إنشائية وفي عمليات التعمير الخاصة بمشروعات البنية التحتية مما يساعد أيضا على فتح الكثير من الآفاق وخلق فرص عمل وفتح مجالات للقطاع الخاص ،كما أن إقامة الطرق الجيدة تساعد في عملية النقل واختصار الوقت وتخفض في تكاليف استهلاك الوقود، وتساهم في تسريع عمليات الشحن وتوسيع الأماكن اللوجستية لعمليات التخزين وتفتح لنا منافذ على أسواق كبيرة، وتساعد في توافر الطاقة والاستثمار بها، مشيرا إلى أن تنفيذ طريق الضبعة ، أقيم على جانبية مشاريع زراعية مثل مشروع مستقبل مصر وأجزاء من مشروع الدلتا الجديدة، مما جعل هناك سهولة في الوصول لمثل هذه الأماكن وبالتالي نستطيع إقامة مشاريع زراعية عملاقة، كما أدى إنشاء النهر الصناعي في توشكى إلى الإسراع فى وتيرة تعمير توشكى ، ولولا مشروع النهر الصناعى وما يرتبط به من بنية أساسية، لما كان ممكنا تعمير وزراعة نحو 3 مليون نخلة، وكذلك منطقة شرق العوينات التي تعتبر ثالث أكبر المشاريع الزراعية الموجودة في مصر ان لم يكن هناك بنية أساسية من طرق ومواصلات وطاقة ومياه وبدون كل ذلك لن يكون لهذا المشروع العملاق أي وجود

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن التطور الكبير فى البنية التحتية قد انعكس على زيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعات الغذائية ومن ثم على زيادة نسبة الصادرات من هذا القطاع، مشيرا إلى إن صادرات الصناعات الغذائية سجلت، بحسب البيانات المعلنة من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أعلى مستوى لها بزيادة 30% خلال أول 5 أشهر من 2024، لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التى بلغت 2.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قد خلق نقاطا استثمارية جديدة على الخريطة المصرية كما أدى إلى جذب شركات عالمية وصناديق سيادية وشركات القطاع الخاص إلى الاستثمار فى مجالات البنية التحتية بالشراكة مع القطاعات التقليدية فى الدولة المصرية وهو تطور كبير ومهم سينعكس بالإيجاب على تدفق الاستثمارات فى المدى المنظور.

