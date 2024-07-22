توقيف رئيس حزب عمران خان في باكستان

أوقفت الشرطة الباكستانية رئيس حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون حاليًا، على ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وأوقف عناصر الشرطة جوهر علي خان خلال مداهمة لمقر حركة انصاف الباكستانية في العاصمة إسلام أباد على ما أفادت محطات التلفزة الباكستانية، نقلا عن مصادر.

وفي 15 تموز الحالي، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار اليوم إن حكومة بلاده تعتزم حظر حزب حركة إنصاف، ومحاكمة عدد من قياداته.

وأضاف ترار خلال مؤتمر صحفي أن القرار يستند إلى عدد من العوامل تشمل الاتهام الموجه للحزب بتلقي أموال أجنبية من مصادر تعد غير مشروعة في باكستان، بالإضافة لأعمال الشغب التي اتهم الوزير قيادة الحزب وأنصاره بتأجيجها العام الماضي، واستهدفت منشآت عسكرية.