أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"وقوع عملية طعن عند مدخل "نتيف هعسرا" قرب حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة ما ادى الى سقوط إصابتين". وكشفت أن "منفذ عملية الطعن يحمل الجنسية الاميركية ونفذ عمليته احتجاجا ضد الحرب على غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إصابتان في عملية طعن عند مدخل "نتيف هعسرا" شمال غزة والمنفذ يحمل الجنسية الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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