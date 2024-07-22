كريدية: إسرائيل قادرة على إختراق شبكتنا والتجسّس علينا والمهم كيف ندافع عن أنفسنا

أشار مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، الى أن "95% من الشبكة الوطنية هي شبكة نحاسية وأصبحت متهالكة وقديمة "خلص عمرها الإفتراضي" والإمكانيات المالية تمنعنا من القيام بعمليات الصيانة".

ولفت كريدية، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "إذا لم يتمّ تأمين موارد مالية كافية ستتوقف هيئة أوجيرو عن العمل لكن لا يوجد شخص عاقل سيدفع الهيئة الى الوصول لهذا الأمر".

وذكر أن "الحرب لم تؤثّر بشكل كبير على شبكة هيئة أوجيرو في الجنوب لأن البنى التحتية موجودة تحت الأرض، والهبة الصينية لهيئة أوجيرو بقيمة 8 مليون دولار ونصف المليون وهي هبة عينيّة وغير مشروطة ولم تكلّف الحكومة أي أعباء وهناك هبة أخرى من الحكومة الصينية".

ورأى أن "إسرائيل قادرة على إختراق شبكتنا والتجسّس علينا والمهم كيف ندافع عن أنفسنا إذ أن المطلوب وضع الإمكانيات اللازمة لحماية الشبكات عبر الإستثمار بالتجهيزات وإستقدام الخبرات في الأمن السيبراني"، مضيفاً "نحاول أن نتفادى المساس بالأسعار بالنسبة للأفراد".

وتابع "مصمّم على منافسة الإنترنت غير الشرعي وقلت منافسة لأنني لا أمتلك القدرة على توقيفه لكننا نقوم بدورنا في سبيل حماية مصلحة المواطن".