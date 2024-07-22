قاووق: مسيرة "يافا" أسقطت الهيبة الإسرائيلية والعدو وضع المنطقة على مسار التصعيد

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "مسيرة يافا استطاعت أن تصل إلى حيث لم يكن يحسب العدو، وأن تتجاوز منظومات الدفاع لثمانية دول، منها الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها من منظومات دفاع الدول العربية، وهذا نجاح استثنائي".

وشدد قاووق، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لأحد عناصره حسن علي مهنا في حسينية بلدة جبال البطم، على أن "مسيرة يافا أسقطت الهيبة الإسرائيلية قبل أن تسقط على الأبنية المستهدفة في تل أبيب، والعدوان على اليمن لن يغيّر شيئاً في المعادلة، ولن تستطيع إسرائيل بعد قصف الحديدة أن تحمي السفن، أو أن توقف الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تستهدف إيلات وما بعدها".

ولفت الى أنه "كلما زادوا في الاعتداءات، زادت المقاومة في الرد، والمقاومة تكمل طريقها حتى تحقيق الأهداف بوقف العدوان على غزة، وكل التهديدات الإسرائيلية لا تغيّر من الميدان في شيء، وهي تهديدات خائف ومهزوم ومأزوم ومرتجف، لأنهم يعلمون أن صواريخ ومسيرات المقاومة تستطيع أن تصل إلى كل مكان على امتداد الكيان الإسرائيلي، وهذا ما أثبتته المقاومة".

ورأى أن "العدو الإسرائيلي وضع المنطقة على مسار التصعيد، وجبهات المساندة في لبنان والعراق واليمن أيضاً قد أصبحت في مسار جديد، وأدخلت معادلات ميدانية جديدة نأمل من خلالها زيادة الضغط على العدو الإسرائيلي لإيقاف العدوان، لأن التصعيد والضغط في الميدان هو الطريق الوحيد الذي يجبر الإسرائيليين على وقف العدوان على غزة".

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي فشل في إيقاف جبهة جنوب لبنان وإعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم، وفشل على جبهة اليمن في حماية السفن وإيقاف الصواريخ والمسيرات، وكذلك على جبهة العراق".