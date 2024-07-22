ورشة عمل في المرفأ حول إدارة عمليات التدخل في البيئة المينائية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية

استضافت إدارة واستثمار مرفأ بيروت اختتام فاعليات ورشة العمل التي نظمت تحت عنوان "إدارة عمليات التدخل في البيئة المينائية"، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ممثلة بسفارتها في بيروت، حيث تهدف هذه الورشة إلى تمكين الإدارات المعنية في المرفأ (الجيش، الأمن العام، الجمارك، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، CMA BT، الدفاع المدني، فوج إطفاء بيروت) في إدارة عمليات التدخل للتعامل مع الأزمات والحوادث الناجمة عن مواد خطرة.

وأشار المدير العام عمر عيتاني، الى أننا "نلتقي مجدداً في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، لنعلن إنجازا جديد افي سلسلة مراحل العبور الى بيئة آمنة. اليوم وبمناسبة اختتام ورشة العمل في إدارة عمليات التدخل في البيئة المينائية، نكون قد أضفنا على ما تقدم من خطوات واثقة وبناءة، خطوة علمية جديدة على طريق الوفاء بالعهد الذي قطعناه مع وطننا ومجتمعنا وأنفسنا".

ولفت عيتاني، الى أن "ورشة العمل هذه قد أضافت الى من خاضها وخضع لها، المزيد من العلم والمعرفة في تقنيات إدارة عمليات التدخل للتعامل مع الأزمات والحوادث الناتجة عن مواد خطرة، والتي قام بمنحها خبراء ذات إختصاص تشهد لهم موانئ عالمية".