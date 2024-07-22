سلوم: لرفع الظلم اللاحق بطلاب الصيدلة في امتحان الكولوكيوم

أكّد نقيب الصّيادلة ​جو سلوم​، عقب مشاركته في الوقفة الاحتجاجيّة الّتي نفّذها طلّاب الصّيدلة أمام ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في الأونيسكو، ثقته "الكاملة بحكمة وموضوعيّة وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الّذي لن يقبل بالظّلم اللّاحق بهم" .

وكان طلّاب الصّيدلة قد نفّذوا وقفةً احتجاجيّةً "لرفع الظّلم اللّاحق بهم في امتحان الكولوكيوم، الّذي لم يراعِ المعايير والأعراف المعتمَدة منذ أعوام، في ما يتعلّق بالطلّاب الّذين يدرسون الصّيدلة في جامعات لبنان".