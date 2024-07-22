حبشي: للاحتكام إلى الدستور بفتح جلسة بدورات متتالية لانتخاب رئيس

لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي، إلى أنّهم "يقولون: "زمّرنا لكم فلم ترقصوا! نُحنا لكم فلم تلطموا!"، مشيرًا إلى أنّ "لليوم، لم يتمّ تحديد أي موعد للقاء وفد لجنة المتابعة المنبثقة عن المعارضة، مع كتلتَي "التّنمية والتّحرير" و"الوفاء للمقاومة"، ممّا يعطي فكرةً واضحةً عن طبيعة الحوار الّذي يريدونه".
وأكّد في تصريح، أنّ "هذه القوى تستأثر بالقرار وتدعي الحوار. فما هو للبنانيّين يريدونه من خلال بدعة الحوار، وما يحتكرونه من اللّبنانيّين يتسلّطون في إدارته!"، مشدّدًا على أنّه "ليبقى الاحتكام للدّستور بفتح جلسة بدورات متتالية لانتخاب رئيس، الضّمانة للبنانيّين بوجه الاحتكار والبدع".
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