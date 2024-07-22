الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة في الداخل غدًا مع ضباب كثيف على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة تقارب معدّلاتها الموسميّة، ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل، يزداد معها الشّعور بالحر"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبليّة، ويستمر تكوّن الضّباب على المرتفعات".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء قليل الغيوم، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والسّاحل بينما ترتفع في الدّاخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرّؤية أحيانًا".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل على السّاحل بينما تنخفض على الجبال وفي الدّاخل، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".