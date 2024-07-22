جوزيف مسلّم: ملاحقة المخالفين مستمرة ونجحنا بضبط الأمن رغم كل الأزمات

أكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلّم، على "أهميّة وجود منظومة متكاملة للسلامة المرورية لتوفير الحماية الشاملة على الطرقات، وعلى أولوية السلامة المرورية لعلاقتها المباشرة بحياة الأفراد"، وأشار إلى أن "تطبيق معايير السلامة المرورية تأثّر بالأزمة الاقتصادية وبتراجع وضع البنى التحتية في البلد".

وشدّد مسلّم، في حديث لإذاعة صوت لبنان، على "أهمية رفع الصوت والقيام بحملات التوعية في هذا السياق للحد من ارتفاع اعداد ضحايا حوادث السير وخاصة في فصل الصيف وارتباط ذلك بازدياد حركة السير والمناسبات".

وأوضح أن "الكثير من الإدارات معنية بتطبيق قانون السير، وأن قوى الأمن الداخلي نجحت بتطبيق قانون السير قدر الإمكان بالعديد الموجود"، وأكّد أن "ملاحقة المخالفين مستمرة"، ولفت إلى أن "التزام السائقين بقوانين السير يحد بشكل كبير من وقوع حوادث السير ووقوع الضحايا".

وذكر مسلّم أنّ "العناصر الأمنية المتواجدة في الشارع تحمي المجتمع والمواطنين وتنجح بضبط الأمن رغم كل الأزمات بأعجوبة وفي المقابل تحتاج للدعم".

وحذّر من خطورة الجرائم المتمثّلة بالابتزاز الجنسي، ولفت إلى أهمية التوعية في هذا الإطار وضرورة المحافظة على المعلومات التقنية وعدم الرضوخ للضغوطات.