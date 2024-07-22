شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انسحاب "بايدن".. هل أصبحت كامالا هاريس المرشحة الرسمية للديوقراطيين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شوط جديد تدخل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق، مع إعلان دعمه لنائبته كامالا هاريس في خوض السباق، خاصة بعدما ارتفعت مؤشرات المنافس الجمهوري دونالد ترامب.

ويبقى السؤال الأول الذي يتبادر لذهن لكل متابع، هل دعم "بايدن" كاف لخوض كامالا هاريس السباق الرئاسي.





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بحسب تقرير نشره موقع " CNN"، فعلى الرغم من دعم الرئيس، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هاريس ستصبح المرشحة، أو ما هي العملية التي سيتبعها الحزب الديمقراطي لاختيار بديل.

ويقع على عاتق المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب اختيار مرشحهم، وفي حين يسعى حلفاء هاريس إلى تأمين طريقها إلى الترشيح، امتنع بعض الديمقراطيين عن دعمها أو دعوا صراحة إلى عملية ترشيح مفتوحة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية جيمي هاريسون في بيان إن الحزب سوف يقوم خلال الأيام المقبلة "بعملية شفافة ومنظمة للمضي قدما كحزب ديمقراطي موحد مع مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".



دعم هاريس



من الناحية اللوجستية، تعد هاريس الوريث الطبيعي لتذكرة الترشح باعتبارها زميلة بايدن في الترشح.

وقالت هاريس في بيان إنها "تشرفت" بتلقي تأييد بايدن وتعتزم "كسب والفوز" بالترشيح للرئاسة في أول بيان عام لها منذ إعلان بايدن المذهل.

سارع عدد من الديمقراطيين البارزين إلى دعم هاريس، بما في ذلك السناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس، التي ترشحت للرئاسة في عام 2020؛ والنائبة التقدمية البارزة في مجلس النواب براميلا جايابال من واشنطن والسناتور عن ولاية ديلاوير كريس كونز، الرئيس المشارك لحملة بايدن.

كما أيد حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو هاريس

