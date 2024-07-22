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الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقاً إزاء الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة الحديدة في اليمن.

ودعا في بيان اليوم، جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب الهجمات التي يمكن أن تؤذي المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الغارات خلف العديد من القتلى وأكثر من 80 جريحاً، فضلاً عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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