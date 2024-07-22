الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقاً إزاء الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة الحديدة في اليمن.

ودعا في بيان اليوم، جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب الهجمات التي يمكن أن تؤذي المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الغارات خلف العديد من القتلى وأكثر من 80 جريحاً، فضلاً عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

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