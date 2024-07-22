انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب للتطورات السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لآخر التطورات السياسية بالولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أن العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات انخفض بما يزيد على ثلاث نقاط أساس إلى 4.2077%، فيما انخفضت عوائد السندات لمدة عامين إلى 4.5043%.

ويتطلع المستثمرون إلى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني؛ بالإضافة إلى أحدث مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والتي من شأنها أن تقدم تلميحات جديدة حول حالة الاقتصاد بالبلاد واحتمالية خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة الإشارة إلى أنهم يبحثون عن المزيد من البيانات لإظهار تراجع التضخم قبل اتخاذ قرار بتخفيف السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأمريكي خلال يوليو الجاري دون الإفصاح عن السياسة النقدية والموضوعات الاقتصادية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.