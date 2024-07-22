الاحتلال يجبر الفلسطينيين على إخلاء مناطق من أحياء خان يونس الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - وارتقاء 11 شهيدا على الأقل

الإثنين 22/يوليو/2024 - 11:51 ص 7/22/2024 11:51:29 AM

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي مكثف على المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أنه على الرغم من أن جيش الاحتلال زعم سابقا أن المنطقة ذاتها التي يطالب بإخلائها اليوم، ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد بالادعاء أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، رغم أنها بالأساس مدمرة وتعرضت لقصف مكثف سابقا، وعاد الفلسطينيون إليها بسبب عدم وجود خيار آخر ومكان يلجأون إليه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال لم تمهل المواطنين، وبدأت بقصف مكثف من الجو والبر؛ ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل وإصابة العشرات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، مدينة (قلقيلية) الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقالات، موضحة أنه أثناء عملية الاقتحام تعمدت القوات تخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت بدفع والاصطدام بعدد من مركبات الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم وآخر من بلدة سلواد، شرق رام الله.