وزير خارجية النمسا يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع بشار الأسد

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التواصل والتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال شالينبرج في تصريحات اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي مطالب بسياسة واقعية في سوريا، وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى الاتصال بالرئيس السوري مرة أخرى .

وعلى خلفية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، دعا شالينبرج، مع سبعة من زملائه الآخرين، الاتحاد الأوروبي إلى التقرب من الرئيس السوري.

وأشار شالينبرج، إلى أن الاقتراح النمساوي يحظى بدعم كل من إيطاليا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا، مبررا التغيير المطلوب في السياسة بأنه يهدف إلى الحد من الأشخاص الذين يفرون من سوريا إلى أوروبا، لافتا إلى أن سوريا لا تزال السبب وراء أكبر أزمة نزوح في العالم، مع وجود 13.8 مليون نازح داخلي ولاجئ .