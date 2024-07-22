روسيا تطور قاطرات بحرية من جيل جديد

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مصنع "بيلا" الروسي لبناء السفن أنه يعمل على مشروع تطوير قاطرات بحرية من جيل جديد.

وأوضح المصنع - في بيان أورده موقع روسيا اليوم اليوم الاثنين أنه تم توقيع مجموعة عقود لتطوير أول قاطرة بحرية من نوع PE-50.. هذه القاطرات ستحل محل قاطرات المشروع 90600 المستخدمة في روسيا حاليا، وستحصل على قوة دفع أكبر، وستستخدم في قطر وتحريك السفن التي يصل وزنها إلى 100000 طن.

وأشار البيان إلى أن قاطرات PE-50 ستستعمل في عمليات قطر وتوجيه وإرساء السفن ذات الحمولات الكبيرة، وعمليات نقل الحمولات والطواقم للسفن، كما ستستخدم في عمليات قطر الهياكل العائمة على المياه في البحار .

ويبلغ طول كل قاطرة 25.4 م، وعرضها 8.8 م، وستجهّز بزوج من المحركات التي تمكّنها من الحركة بسرعة 11.5 عقدة، وسيتكون طاقمها الرئيسي من 8 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع "بيلا" الروسي يساهم في تطوير العديد من أنواع السفن والقوارب العسكرية أيضا، مثل قوارب "رابتور" السريعة وسفن "كاراكورت" الصاروخية.