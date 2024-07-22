عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية تحت حماية شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة عبر باب المغاربة - الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967 - فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل .. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح، وسط قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال، منزلا في دير البلح.

وفي قرية فقوعة شمال شرق جنين، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي قرية فقوعة.. أما في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة شرعت قوات الاحتلال، بهدم منزل ومنشآت تجارية.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين، وشرعت بهدم منزل وقاعة أفراح وعدة منشآت تجارية في البلدة".