المفتي يهنِّئ الرئيس والشعب والقوات المسلحة بذكرى ثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.

وقال مفتى الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين: تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطرت وعكست أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين.

وشدد مفتي الجمهورية على أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم -ولا يزال يقدم- المزيد والمزيد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ومواجهة قوى الشر التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

وأوضح المفتي أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات وآمال الشعب في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة 23 يوليو في العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصر وتقدمها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر للمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.