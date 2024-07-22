ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه، بزيادة جنيها.

البطاطس بين 15 و 18 جنيها.

البصل بين 5 و7 جنيهات ، بزيادة جنيها.

الكوسة بين 12 و15 جنيها.

الفاصوليا بين 15 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و 12 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 8 جنيهات و 14 جنيه، بزيادة 6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و18 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و30 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.