وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

توفي مساء أمس اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ورئيس المخابرات الحربية الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967، وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة، كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وأصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرارًا جمهوريًا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

وفي الثاني من ديسمبر 2012 أقاله الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، في حين كلّفه الرئيس عدلي منصور برئاسة المخابرات العامة المصرية، خلفًا للواء محمد رأفت شحاتة في 5 يوليو 2013.