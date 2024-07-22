"الحريق أكل الأخضر واليابس" .. ماذا حدث في معرض الملابس المحترق ببنها (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

"كومة كبيرة من البلاستك أشبه بالجبل الأسود يتباكى حوله أصحاب معرض الملابس المحترق".. هكذا يبدو المشهد أمام موقف مدينة بنها العمومي في محافظة القليوبية، بعدما أصبح معرض الملابس "كوم تراب".

وافترش الأهالي المتضررين، الشوارع مع أطفالهم يندبون حظهم العاثر، ومصيرهم المجهول، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء دون وقوع خسائر بشرية.

"الحريق أكل الأخضر واليابس" .. بهذه العبارة وصف المتضررون من الحريق هول المشهد، مؤكدين أن المواد سريعة الاشتعال المصنوعة من البلاستيك المستخدمة في تبطين المعرض أدت لانتشار الحريق بـ"سرعة البرق".

وحسب ما ذكره شهود العيان، فإن الحريق اندلع في تمام الساعة الـ 5 صباحًا، مؤكدين أنهم لا يعلموا حتى الآن سبب الحريق، فيما أجمع أصحاب المعرض أن الحريق تم بفعل فاعل.

ويذكر أن معرض الملابس أمام موقف بنها العمومي بمدينة بنها، شهد نشوب حريق هائل به، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لموقع الحريق، للسيطرة على الوضع ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها لمعرفة ذلك.

وبدوره تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مكان حريق معرض ملابس بنها، للوقوف على ملابسات الحادث وطمأنة أصحاب المحلات المتضررين.

رافق المحافظ، اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس المدينة للتحقيق في أسباب الحريق، كما وجه بتقديم التعويض المناسب لأصحاب المحلات المتضررة من الحريق، وذلك بعد حصر الخسائر.

وأكد المحافظ، ضرورة حصر جميع المعارض المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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