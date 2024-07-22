أمطار ورمال وأتربة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس وموعد انخفاض الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الحالي ويكون الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت غانم، أن الحرارة ستبدأ في الانخفاض يوم الجمعة المقبلة، ودرجة الحرارة ستسجل 36 درجة على القاهرة بعد أن كانت تسجل 39 درجة، و44 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة، لافتة إلى أن ذروة هذه الموجة كانت أمس الأحد، حيث سجلت الحرارة المحسوسة 40 درجة على القاهرة،

وتابعت: "يوجد نشاط نسبي للرياح ليلا يسهم في تلطيف الطقس".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بداية من غدا الثلاثاء وجود أمطار رعدية في أقصى جنوب البلاد.

وأوضحت: يوجد نشاط للرمال على بعض المناطق الجنوبية بجانب وجود أمطار خفيفة هناك، لكن لن تؤثر على الأنشطة اليومية.