بالصور.. رئيس هيئة النظافة يكشف موعد الانتهاء من تطوير ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إن الهيئة تولت أعمال تطوير ميدان التحرير بناءً على توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأضاف الشرشابي، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، الاثنين، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالميدان بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكد رئيس الهيئة، أن أعمال التطوير تتم من موارد الهيئة الذاتية، وتشمل رفع كفاءة أشجار ونخيل وتشجير وإنارة وشبكات مياه.

وأشار الشرشابي إلى ظهور بعض المشكلات في الميدان، بما في ذلك مشكلات متعلقة بالمزروعات مثل أشجار النخيل، ومشكلات في كفاءة الإنارة وشبكات المياه، حيث تتم معالجة هذه المشكلات من خلال استبدال نحو 40 نخلة وحل مشكلة تسرب المياه.

بالإضافة إلى ذلك، يجرى رفع كفاءة أعمدة الإنارة والأسوار المحيطة بالميدان والأحواض التجميلية، وإضافة أشكال زخرفية على أحواض المزروعات وتنفيذ مخطط الهارد سكيب في عدة قطاعات من الميدان.

وأكد الشرشابي، أهمية الاستمرار في العمل وتحقيق أقصى درجات الاستعداد لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، وأن التكلفة المادية لأعمال التطوير ستكون من موازنة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وستتضح التكلفة الإجمالية مع انتهاء جميع الأعمال.

واختتم الشرشابي بالقول إن أعمال التطوير لا تؤثر سلبًا على حركة المرور داخل الميدان، مع العمل على الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.