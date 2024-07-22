إدارة الإحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 0,28 بالمئة خلال حزيران

أعلنت ​إدارة الإحصاء المركزي​ في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنّ "مؤشّر أسعار الاستهلاك في ​لبنان​ لشهر حزيران 2024 سجّل ارتفاعًا وقدره %0,28 بالنّسبة لشهر أيّار 2024، مع العلم أنّ التغيّر السّنوي لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن حزيران 2024 بلغ %41,78، بالنّسبة لشهر حزيران من العام 2023".

وأوضحت أنّ "التغيّر الشّهري لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن شهر حزيران على صعيد المحافظات، سجّل النّسب الآتية:

- ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره %1,29

- انخفاضًا في محافظة جبل لبنان وقدره %0,31

- ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره %0,49

- ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره %0,44

- ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره %2,57

- انخفاضًا في محافظة النبطية وقدره %0,50".

وأشارت إدارة الإحصاء إلى أنّه "يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات، على صفحة الإنترنت الخاصّة بها على: www.cas.gov.lb".