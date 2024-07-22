"النشرة": جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد على مؤسسات التجارية ومطاعم ومراكز تكرير مياه في النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية والمطاعم ومراكز بيع وتكرير مياه الشرب وبعد الكشف عليها تم سحب عينتين من الطاووق المتبل والثوم المحضّر وثلاث عينات من المياه المكررة من بلدات كفررمان وحاروف وجبشيت وعبا لفحصها جرثومياً في المختبر المعتمد للتأكد من جودتها وسلامتها".

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