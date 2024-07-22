"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة في أجواء الجنوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، أنّ "أصوات الانفجارات الّتي سُمعت في أجواء الجنوب، ناجمة عن خرق الطّيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصّوت مرّات عدّة".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"تحليق مكثّف للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع، منفّذًا غارات وهميّة فوق المنطقة".