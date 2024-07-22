أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة اليوم الإثنين 2024-7-22، موقع المالكية بمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة أصابت ‏إحدى دشمه؛ ممّا أدّى إلى تدمير جزء منها واشتعال النّيران فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع المالكية بمسيّرة هجومية أصابت ‏إحدى دشمه ودمرت جزءًا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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