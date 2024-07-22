أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ "وحدة من الجيش اللبناني عثرت على طائرة مسيّرة في جرود بلدة "عيحا" في قضاء راشيا، فاستدعت وحدة الهندسة وتعمل على تفكيكها".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش عثر على طائرة مسيّرة في جرود بلدة "عيحا" في راشيا ويعمل على تفكيكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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