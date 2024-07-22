وزير الخارجية الفرنسي أكد أن الوفد الإسرائيلي "مرحب به" في أولمبياد باريس

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن "الوفد الإسرائيلي مرحب به في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس".

وأوضح سيجورنيه من بروكسل، أنني "أود أن أقول إن الوفد الإسرائيلي مرحب به في فرنسا للمشاركة في الألعاب الأولمبية"، معتبرا أن "تصريحات النائب الفرنسي اليساري توما بورت بشأن عدم الترحيب بهم غير مسؤولة وخطرة".

وشدد على أنه "سيكرر نقل الموقف الرسمي الى الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً الى أنه "سيتحدث الى نظيره يسرائيل كاتس خلال الساعات المقبلة".