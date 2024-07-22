أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".
وأوضحت في بليان، أنّه "تمّت أيضًا مناقشة آخر تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ومستجدّات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرةً إلى أنّ "وزير الخارجيّة هنّأ لامي بمناسبة تولّيه منصب وزير الخارجيّة في بريطانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية قطر وبريطانيا ناقشا التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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