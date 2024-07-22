وزيرا خارجية قطر وبريطانيا ناقشا التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب

أعلنت ​وزارة الخارجية القطرية​ أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وأوضحت في بليان، أنّه "تمّت أيضًا مناقشة آخر تطوّرات الأوضاع في ​قطاع غزة​ والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ومستجدّات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرةً إلى أنّ "وزير الخارجيّة هنّأ لامي بمناسبة تولّيه منصب وزير الخارجيّة في بريطانيا".