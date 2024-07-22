سقوط ضحايا في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة للصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط "شهيد وعدد من المصابين في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة للصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة جرّاء المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، كما أدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.