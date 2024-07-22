استشهاد ٢٧ فلسطينياً في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ٢٧ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بوصول ٢٧ شهيداً وعشرات الجرحى خلال عملية تقدم واجتياح لدبابات الاحتلال لكافة البلدات التي تقع شرقي مدينة خانيونس . واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى، كما أطلق السكان نداءات استغاثة للمؤسسات الدولية من أجل إخراج مئات العائلات الفلسطينية المحاصرة شرق خان يونس بفعل كثافة القصف الإسرائيلي.

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