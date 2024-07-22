شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العربى الأوروبى: التحالف الوطنى يؤدى دور مؤثر للأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى في السنوات الأخيرة لدعم المجتمع المصري بمختلف فئاته تعد تطبيق وترسيخ حقيقي لفكرة حقوق الإنسان على الأرض وتأكيد واضح على التزام مصر بتنفيذ التوصيات التي طلبت منها وهو ما يعد التزام طوعي منها بالمواثيق والضوابط التي تحمي حقوق الإنسان بما تشمل عليه من حقوق ثقافية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف أيمن نصرى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطنى يعد أحد أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها الدولة المصرية في سبتمبر 2021 والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصري في ظل قناعة الدولة المصرية إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية تظهر نتائجها على المدي الطويل من خلال خطة عمل تحتوي على عدد من المبادرات والمشروعات التي ينفذها التحالف الوطني.

وأشار إلى أن التحالف الوطنى يؤدى دورا هاما ومؤثرا في مساندات مجهودات الحكومة في تقديم الدعم للفئات المهمشة والأكثر احتياجا والتي تتمثل في تقديم المساعدات الاجتماعية وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي، متابعا :"وهذا التعاون يؤكد على الدور الهام التي تقدمه منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لمحاربة ظاهرة الفقر والبطالة وهو دور لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته وهو الأمر الذي يعد تغير إيجابي هام في فكر وثقافة الدولة المصرية في التعامل مع دور العمل الأهلي وهو الأمر الذي يعد تأكيدا على احترام الدولة لهذا الدور وإعطاء مساحة كبيرة له".

ولفت أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، الى أن أهم إنجازات التحالف الوطني هو التعاون المميز مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الصحة والبيئة والتنمية والصحة والبنية التحتية من خلال إبرام عدد كبير من بروتوكولات التعاون بهدف تقديم مساعدة حقيقة للأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا مستفيدين بشكل كبير من قدرة هذه المنظمات على الوصول لهذه المناطق وتقديم الخدمة لها بسهولة، مضيفا: "وهي شراكة كانت غير مفعلة لفترة زمنية طويلة أدت إلي فشل عدم كبير من المبادرات السابقة نتيجة لغياب الذراع التنفيذي لهذه المبادرات وعدم القدرة على الوصول للأماكن المحتاجة وهذا التعاون المميز بدأ يأتي بثمارها على المدي الطويل ومن وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات طبقا للضوابط الدولية المتعارف عليها".

وذكر أيمن نصرى أن رؤية التحالف الوطنى تشمل عدة محاور هامة جدا أولها أهداف التنمية المستدامة التي من المفترض أن تلتزم بها الدولة المصرية ضمن استراتيجية 2030 والمبادرة الرئاسية لحياة كريمة وهي ما تعد المحرك الرئيسي لرؤية التنمية وتطوير العمل في ظل قانون 149 للعمل الأهلي ولائحته التنفيذية والتي فتحت المجال والحرية لممارسة العمل الأهلي والتطوع كما يمتلك التحالف قاعدة بيانات لجميع المستهدفين مما يضمن بشكل كبير وصول الدعم إلي مستحقيه.

