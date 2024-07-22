تأجيل موعد مباراة الدخول إلى كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية إلى 11 أيلول

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أعلنت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، "تأجيل موعد مباراة الدّخول إلى الكليّة للعام الجامعي 2024- 2025، إلى نهار الأربعاء بتاريخ 11/9/2024 في كليّة الإعلام- الفرع الأوّل في الأونيسكو".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "قبول الطّلبات يستمر حتّى تاريخ 31/7/2024، ومن تاريخ 2/9/2024 ولغاية 10/9/2024 ضمنًا ضمن الدّوام الرّسمي، في:
- الفرع الأوّل: الأونيسكو- قرب وزارة التّربية، هاتف 01792471.
- الفرع الثّاني: جديدة المتن- شارع العسيلي، هاتف 01876951".
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