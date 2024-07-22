الراعي التقى دكاش والحواط وشددوا على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي واستعادة سيادة الدولة

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، النائبين شوقي دكاش وزياد الحواط وعدد من الأعضاء، وعرض معهم الاوضاع العامة لا سيما "اهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي، والوضع المؤسف في الجنوب وكان تأكيد على اهمية بناء الدولة واستعادة سيادتها".

ولفت رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في "القوات اللبنانية" انطوان مراد، الى أنه "تم التداول ايضا بين غبطته والوفد الذي تقدمه النائبان زياد الحواط وشوقي دكاش ، في القضايا الوطنية الراهنة، ان بالنسبة للوضع المؤسف في الجنوب اللبناني او بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية. وكان تشديد على اهمية بناء الدولة واستعادة سيادتها ، وعلى اهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت ممكن وفي اطار الدستور، الاطار الوحيد الذي يؤمن انتخاب رئيس يعيد انتظام الدولة".