أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "في الآونة الأخيرة، كثرت عمليّات سرقة مزارع مواشي ودواجن في مختلف المناطق اللّبنانيّة من قبل مجهولين. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة أفراد العصابة الّتي تنفّذ عمليّات السّرقة، وهم كلّ من: "م. ع." (مواليد عام 1969، سوري)، "ح. ع." (مواليد عام 1968، لبناني)، "أ. ر." (مواليد عام 2009، سوري) و"م. م." (مواليد عام 2005، سوريّة)؛ وبناءً عليه أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم تمهيدًا لتوقيفهم".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "فجر تاريخ 2024-7-1، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم بالجرم المشهود في محلّة الشيخ طابا/ قضاء عكار، أثناء قيامهم بسرقة إحدى المزارع في المحلّة على متن سيّارة نوع "أوبل" لون أخضر دون لوحات تمّ ضبطها".
وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتفتيشهم والسّيّارة، ضُبط بحوزة الأول مبلغ 200 دولار مزيّف، وبحوزة الثّاني إخراج قيد إفرادي مزوّر، 3 قطع من حشيشة الكيف، كميّة من بودرة مخدّرة لون أبيض ودفتر ورق لف؛ وبحوزة الثّالث مبلغ 15 مليون ليرة لبنانيّة"، مبيّنةً أنّ "بالتّزامن، تمّ توقيف المدعو: "م. ح." (مواليد عام 1993، سوري) لقيامه بترويج العملة المزيّفة. وبتفتيشه، ضُبطت بحوزته كميّة من الحبوب المخدّرة".
وذكرت أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف الأربعة الأوائل بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل مزارع المواشي والدّواجن في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وأنّ المبلغ الّذي ضُبط بحوزة الثّالث قامت الأخيرة (م. م.) بسرقته من داخل مزرعة في محلّة دارين العكاريّة. كذلك اعترف (م. ح.) بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 4 أشخاص نفذوا عمليات سرقة مزارع مواشي ودواجن ومروج عملة مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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