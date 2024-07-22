هيئة إدارية جديدة لرابطة قدامى القضاة في لبنان برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري

انتخبت الجمعيّة العموميّة لرابطة قدامى القضاة في لبنان، خلال اجتماع عقدته في قصر العدل في بيروت، الهيئة الإداريّة الجديدة للرابطة في حضور 44 قاضيًا، وبالتّالي اعتُبر النّصاب مكتملًا سندًا للمادّة العاشرة في فقرتها الأولى من النّظام الدّاخلي للرّابطة.

رأست جلسة الانتخاب رئيسة السنّ من بين القضاة الحاضرين القاضية ماري مصبنجي، وتقرّر تأليف اللّجنة الانتخابيّة من الرّؤساء: الرّئيس الأوّل القاضي غالب غانم رئيسًا، وعضويّة القاضي أندريه صادر والقاضي الرّئيس أحمد حمدان.

وتبيّن أنّ عدد المرشّحين لعضويّة الهيئة الإداريّة بلغ تسعة مرشّحين، وهم جميعهم مستوفو الشّروط القانونيّة للترشّح، فيما بلغَ عدد المقترعين 44 قاضيًا.

وبنتيجة فرز الأصوات، أعلن القاضي غانم فوز المرشّحين السّبعة، وهم القضاة الرّؤساء: أنطوني عيسى الخوري، حسن الحاج، رلى جدايل، عدنان البلبل، نديم عبد الملك، الياس بو ناصيف ومالك صعيبي.

وبعد انتهاء عمليّة الاقتراع وإعلان النّتائج، اجتمعت الهيئة الإداريّة الجديدة في مكتب الرّابطة، وقرّرت انتخاب القضاة على الشّكل الآتي: القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيسًا، القاضي نديم عبد الملك نائبًا للرّئيس، القاضي حسن الحاج أمينًا عامًّا، القاضية رلى جدايل أمينة للصّندوق، القاضي الياس بو ناصيف مفوّض العلاقات العامّة، القاضي عدنان البلبل مفوّض الحكومة لدى جميع المؤسّسات الرّسميّة؛ والقاضي مالك صعيبي مفوّض العلاقات الاجتماعيّة.

كما تقرّر إرسال نسخة عن هذا المحضر إلى وزارة الداخليّة والبلديّات، وفقًا للأصول.