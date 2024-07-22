أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "تقديرات الجيش نفيد بأن المختطفين بغزة بوخستاب ودازينج قتلا بعملية للجيش في خان يونس مطلع هذا العام".
وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39.006 شهداء و89,818 مصابا منذ 7 تشرين الأول".
وأكد المكتب، أن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل إثرها للمستشفيات 23 شهيدا و91 مصابا خلال 24 ساعة".
وفي السياق، أعانت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، عن "سقوط 39 شهيدا إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرقي مدينة خان يونس".
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "دبابات الجيش والقوات البرية تقتحم شرق خان يونس".
وصباح اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأن "الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة".
وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": أسيران إسرائيليان قتلا بعملية للجيش الإسرائيلي في خان يونس مطلع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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