حزب الله يكشف عن سلاحه ضد الاحتلال ويؤكد: لن تبقى لكم دبابات

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حزب الله مقطع فيديو بعنوان لن تبقى لكم دبابات، وكشف سلاح "قـاهـر" الـRPG-29 الذي ظهر في بداية الحرب على غزّة.

وأضاف حزب الله أن السلاح استخدم في عيتا الشعب عام 2006، قبل أيام من نهاية الحرب ضربت دبابة مركافا بواحدة منه فطار برجها وقتل طاقمها المكون من 4 بشكل لحظي.

ولفت حزب الله إلى أنه في الشجاعية عام 2014، كان هذا الصاروخ تسبب بكارثة الغولاني حيث قتل 9 جنود بضربة واحد داخل M-113.

استشهاد أكثر من 30 شخصا جراء قصف خان يونس

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر تفوق الوصف في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، منذ صباح اليوم الاثنين، أدت إلى استشهاد أكثر من 30 شخصا.

وأضاف المتحدث الفلسطيني ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخباريةـ أن "الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم يستهدف كافة المناطق الشرقية في مدينة خان يونس سواء بواسطة الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو عن طريق البر من منازل ومستشفيات وخيام للنازحين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 شخصا"، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع عدد الشهداء في هذه المدينة مع استمرار القصف خلال الساعات القادمة.

واستنكر المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بشدة استهداف قوات الاحتلال مدينة خان يونس، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء المناطق الشرقية من هذه المدينة، مؤكدا عدم وجود أي أماكن آمنة أو صالحة للعيش في قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يطلب من سكان غزة بإخلاء منطقة معينة، وفي نفس الوقت يقوم باستهدافها بشكل مكثف دون أن يعطي أي مهلة زمنية للإخلاء بشكل آمن، مما يسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة خاصة مع حالة النزوح المخيفة من أهالي المنطقة المستهدفة وسط النيران الإسرائيلية.



