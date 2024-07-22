اليوم بالجامعة العربية.. انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024 تحت عنوان "نحو تشاركية مجتمعية مستدامة"، والذي تنظمه الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
ويقام نموذج المحاكاة تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وجامعة الدول العربية ويستمر حتى 27 يوليو الجاري، بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية.
ويشارك في الحدث كذلك السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وفيصل غسال مدير إدارة الشباب بجامعة الدول العربية،مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.
ويعد هذا النموذج منصة حوارية شبابية تسهم في إعداد جيل شبابي قيادي واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية والتعامل مع الواقع وتحدياته ورسم وتخطيط مستقبل أكثر استدامة واستقرار.
ويسعى نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، يأتي من بينها تعزيز الوعي لدى الشباب العربي بالتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسُبل ومواجهتها، وتعزيز اّليات الوعي الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية الشبابية، فضلاً عن صقل الشباب العربي بالمهارات والمعارف اللازمة، وبناء كوادر شبابية عربية قيادية مستقبلية لنقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي.
وترتكز فعاليات نموذج البرلمان حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي.
ويعكس هذا النموذج الاهتمام الذي توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، للشباب العربي واحتياجاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، حيث تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية المتنوعة بشكل سنوي بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، حيث يعد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي من ضمن الأنشطة التي تهتم الأمانة العامة بإقامته بشكل منتظم منذ عدة سنوات.