الكرملين: انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية لا يهمنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لا يهم روسيا، ولا يمكن أن يكون موضوعا ذا أولوية بالنسبة لموسكو.

وقال الكرملين - بحسب موقع "روسيا اليوم" - "إن العلاقات الروسية الأمريكية مهمة جدا، إلا أنها تمر بأسوأ فترة في تاريخها.. ولا نتوقع أي خير من الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تجاه روسيا"، مشيرا إلى أن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كانت مليئة بالخطابات "غير الودّية" لروسيا.

وفيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أوضح الكرملين أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لا يمكن أن تؤثر على نتيجة العملية العسكرية، بل تؤدي فقط لإطالة أمد النزاع.

مسؤول في البيت الأبيض يوضح حقيقة انسحاب بايدن من الإنتخابات بسبب أسباب طبية

بعد القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي الحال “جو بايدن” بشأن إنسحابه من السباق الرئاسي الذي يخوضه أمام دونالد ترامب، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن القرار الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي لم يكن له علاقة بأي مشاكل طبية.

وذكر المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أن بايدن لم يخضع لفحوصات طبية مهمة، بصرف النظر عن الفحوصات اليومية مع طبيبه والتي كان لها علاقة في الأيام الأخيرة بمراقبة تشخيصه بكورونا، ولم تكن الأمور الطبية مشكلة حينها"

وحتى في الأسبوع الماضي، أشار بايدن إلى أن مشكلة طبية جديدة ستكون الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفعه إلى إعادة النظر في قراره بالترشح لولاية ثانية، مع استمرار تزايد الضغوط العامة عليه للانسحاب من السباق الرئاسي.

وكان آخر فحص طبي سنوي لبايدن في فبراير، وتعرض البيت الأبيض لانتقادات لرفضه نشر المزيد من السجلات الطبية لبايدن أو إتاحة طبيبه للاستجواب، بعد أن أثار أداؤه الكارثي في المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب القلق بشأن صحته.